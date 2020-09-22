Москва, , 12:00 — REGNUM Иронию в связи с тем, что блогер Алексей Навальный слишком быстро вышел из комы, прокомментировал в своем телеграм-канале главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников:

«Сейчас часто встречаю комментарии, что Навальный слишком быстро вышел из комы, слишком хорошо выглядит, нет видимых следов процедур и прочее. Лично у меня нет никакого сомнения, что он был в коме между жизнью и смертью долгое время. Что это не симуляция. Другое дело — природа его заболевания или интоксикации, если она была? Но болел он по-настоящему — спросите омских врачей!

Если подобные комментарии хотят иллюстрировать, что он не был отравлен пресловутым «Новичком», то это бессмысленно: подобные вещества живых не оставляют, это и так всем понятно (другое дело, спекуляции на этом и провокации). Не оставляют по определению, поэтому скорость восстановления тут ни о чём не говорит. Среднестатистические сроки реанимационного больного».

Как уже сообщало ИА REGNUM, блогеру Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Воздушное судно экстренно село в Омске, Навального госпитализировали. Вскоре его перевезли в немецкую клинику. Появилась информация о том, что Навальный в Германии вышел из комы.

Следователи управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу (СФО) продолжают доследственную проверку и готовят дополнительный запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы ФРГ.

Ранее о том, что немецкая юстиция не может начать собственное расследование уголовного дела по ситуации с российским блогером Алексеем Навальным и предъявлять кому-либо обвинение, так как якобы имевшее место предполагаемое преступление не произошло на территории ФРГ, написала газета Süddeutsche Zeitung.

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