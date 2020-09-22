Минск, , 11:34 — REGNUM Белорусская оппозиция запускает инициативу по разработке поправок к конституции страны, сообщает 22 сентября телеграм-канал «Страна для жизни».

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Как сговорится в сообщении, директор центра «Европейский диалог» Анатолий Лебедько по согласованию со штабом бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской «запускает инициативу по разработке новой редакции избирательного кодекса и внесению поправок в конституцию».

Как отмечают инициаторы проекта, главным требованием выходящих на протесты белорусов является проведение новых выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что следующие выборы главы республики будут проведены по новой конституции.

Также белорусский лидер указал, что теперь нужно определить единое видение, какой в будущем станет Белоруссия и каково будет ее государственное устройство, что, по его мнению, должна определить новая конституция.