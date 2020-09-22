Минск, , 11:53 — REGNUM Строители из Белоруссии готовы принимать участие в строительстве российского космодрома «Восточный». Об этом 22 сентября заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

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«Мне хотелось бы поучаствовать в строительстве этого космодрома и показать наши возможности, на что способны белорусские строители. Я готов перебросить туда трест, а, может быть, и два», — приводит его слова агентство БелТА.

При этом президент Белоруссии уточнил, что в настоящее время белорусские власти ещё раз внимательно подойдут к данному объекту и рассказал, что говорил на данную тему с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен посетить российский Дальний Восток в следующем году.