Минск, , 11:09 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен посетить российский Дальний Восток в следующем году. Он рассказал об этом 22 сентября на встрече с губернатором Приморского края РФ Олегом Кожемяко, предает агентство БелТА.

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По словам белорусского лидера, во время его встреч с президентом России Владимиром Путиным, последний больше говорит о Дальнем Востоке, чем о Санкт-Петербурге, и настаивает на том, чтобы Лукашенко посетил эти регионы России и посмотрел, что там в настоящее время сделано.

«Я уже и детям сказал, что в следующем году выберем время. Озеро Байкал, Алтай, Приморье, Сахалин и Камчатка — все-таки надо побывать и посмотреть на это чудо природы», — заявил президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе совместных тактических учений России и Белоруссии «Славянское братство — 2020» военными двух стран был освобождён от условного противника гидротехнический узел.