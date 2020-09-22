Приштина, , 00:19 — REGNUM Посол США в Косово Филип Коснетт 21 сентября в интервью для Радио Свободная Европа (СМИ: ин. агент) заявил, что заключение окончательного соглашения между Сербией и Косово потребует взаимных уступок.

По словам Коснетта, стороны должны занять новые подходы и «предпринять смелые шаги, которые принесут изменения».

Общаясь с журналистами, американский дипломат заявил, что не желает вдаваться в подробности диалога, проходящего в Брюсселе, и подчеркнул, что США в процессе диалога Сербии и Косов стремятся сфокусироваться на достижимых целях вместо процессов, правил и протоколов. Целью Вашингтона является стимулирование процесса диалога между Сербией и Косово, который должен завершиться полной нормализацией отношений между двумя республиками. Слова Коснетта являются прямым выпадом в адрес Евросоюза и указанием на неэффективность диалога о нормализации отношений между Сербией и Косово, протекающем при посредничестве европейских дипломатов.

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По словами Коснетта, США решили сфокусироваться на экономических вопросах поскольку до этого диалог о политическом статусе Косово затянулся на годы. Политик призвал Сербию и Косово выполнить обязательства, взятые на себя в Вашингтоне при подписании соглашений с США 4 сентября этого года.

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