Приштина, , 23:16 — REGNUM Косовская оппозиционная партия «Движение за самоопределение» 21 сентября выпустила пресс-релиз, в котором выступила с опровержением заявления президента США Дональда Трампа о том, что ему и его администрации удалось остановить «массовые убийства» между Косово и Сербией. В «Самоопределении» подчеркнули, что замороженный конфликт между Косово и Сербией продолжает существовать в том числе из-за политики США.

Албанское новостное агенство Telegrafi приводит текст публикации:

Вчера мы услышали, как президент США говорил в ходе предвыборного митинга о «прекращении массовых убийств между Косово и Сербией», которые якобы совершали преступления в отношении друг друга «столетия подряд».

Вера в то, что Косовская война имеет истоки в древней межэтнической ненависти и глубинным взаимным неприятием албанского и сербского народов — это ошибочное убеждение которое игнорирует ключевую роль Милошевича и его режима в начале войны. Это убеждение также игнорирует тот факт, что организацию и руководство войной осуществлали не градане, а армия и полиция, имеющая четкую иерархию и подотчетность. Эту тему затрагивает историк Ноэль Малькольм в книге «Косово — краткая история», которая вот уже два десятилетия служит основой для проведения лекций для военнослужащих КФОР (миротворческая миссия НАТО в Косово, действующая по мандату ООН), в том числе американских, находящихся на службе в Косово, и мы думаем, что ее стоит почитать и дипломатам и советникам президента, которые занимаются вопросами Косово и Сербии. Если бы Косовская война носила этнический характер, то есть именно этнические различия стали причиной конфликта, НАТО никогда бы не совершило интервенцию и Милошевич не смог бы считаться ответственным самими США, НАТО, ООН и ключевыми демократиями мира. Правда в том, что за преступлениями и массовыми убийствами стоял геноцидальный государственный аппарат (который ранее совершил нападения на Словению, Хорватию и Боснию и Герцеговину), в то время как незащищенный албанский народ в косово самооборонялся. НАТО не могло оставаться в стороне, когда Сребреница повторялась в Косово.

Данное заявление было сделано в то время, когда Сербия обладает самой сильной армией и самым крупным военным бюджетом в регионе Западные Балканы и закупает оружие не только у Запада, но, что самое худшее, постоянно закупает оружие у России, а недавно стало первой европейской страной, которая закупила системы вооружения у Китая. в то время как Косово, единственным геополитическим партнером которого является запад, США и НАТО, обладает самыми небольшими вооруженными силами, не имеет тяжелого вооружения и даже достаточного военного бюджета. Как может бедное и разоруженное Косово угрожать Сербии? Это у Сербии есть претензии к Косово, и ее стратегическое вооружение нацелено не на проведение операций в дальних уголках мира, а на борьбу с соседними странами и в первую очередь — с Косово.

Такй расслабленный подход к военным преступникам не установит мира между Косово и Сербией, но продлевает замороженный конфликт. Мир будет установлен, когда будут осуждены и разоружены виновники и когда США поддержит международное правосудие и независимость Косово, как делали всегда. Мир будет установлен, когда Сербия признает независимое Косово и столкнется лицом к лицу со своим прошлым. Не когда будут реабилитированы бывшие соратники Милошевича, которые совершили агрессию и творили геноцид.

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Президенту США Дональду Трампа не удалось стать посредником при заключении «сделки века» между Косово и Сербией, поскольку 4 сентября соглашения о нормализации экономических отношений между Сербией и Косово были подписаны не представителями Сербией и Косово, а каждой из сторон по отдельности с США, однако это не мешает американскому президенту использовать эти соглашения для набора очков в предвыборной гонке.

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