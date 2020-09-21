Бишкек, , 14:10 — REGNUM Центральная избирательная комиссия рассмотрела жалобу о нарушении избирательного законодательства спикером республиканского парламента Дастаном Джумабековым, являющимся кандидатом в депутаты от партии «Кыргызстан».

ЦИК принял решение не отстранять Джумабекова от дальнейшего участия в предвыборной гонке, поскольку за снятие его кандидатуры с выборов проголосовали лишь пять членов центризбиркома.

Отмечается, что также не набрало нужного количества голосов предложение вынести главе законодательного собрания предупреждение в связи с нарушением законов.

В итоге предупреждение получила только партия, которую спикер Дастан Джумабеков представляет в качестве кандидата в депутаты.