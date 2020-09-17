Бишкек, , 20:05 — REGNUM Спикер парламента Киргизии Дастан Джумабеков во время визита в Таласскую область подарил 50 тысяч сомов (47,4 тысячи рублей) молодой семье, назвавшей своего новорожденного сына в его честь, пишет Kaktus.media.

Как утверждает пресс-секретарь главы законодательного собрания, Джумабеков выделил эти деньги из средств фонда спикера.

Между тем ранее пресс-служба парламента республики сообщила о том, что спикер вручил это «суйунчу» (подарок за рождение ребенка) от имени своей семьи.

Также следует отметить, что «благотворительность» спикера заинтересовала Центризбирком Киргизии, поскольку Дастан Джумабеков является кандидатом в депутаты республиканского парламента следующего созыва, а по законодательству прямая передача денег считается подкупом избирателей.