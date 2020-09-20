Минск, , 16:39 — REGNUM В Минске сотрудники правоохранительных органов задержали более 10 человек, которые участвовали в несанкционированных протестных акциях. Об этом 20 сентября сообщила ТАСС пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

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«В Минске уже более 10 задержанных, — сказала она. — Все — за участие в несанкционированных акциях».

По ее словам, митингующие, которые не довольны итогами президентских выборов, используют «незарегистрированную символику». При этом Чемоданова добавила, что под контролем находится в нескольких регионах страны ситуация с протестными акциями.

Как передавало ИА REGNUM, 20 сентября пресс-служба Минского метрополитена сообщила, что в Минске закрыли шесть станций метрополитена, расположенных в районах, где оппозиция собирается проводить акции протеста.

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