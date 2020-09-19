Санкт-Петербург, , 07:04 — REGNUM В Петербурге постановлением правительства города продлены действующие ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции. Документом, который подписал губернатор Александр Беглов, большинство остающихся запретов и правил продлено по 11 октября 2020 года.

Люди в масках на улице Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

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Официально сохраняется установленный еще в мае обязательный масочный режим при пользовании общественным транспортом, в том числе электричками, транспортной инфраструктурой (остановки, вокзалы, аэропорт), при посещении мест массового пребывания граждан и различных организаций.

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Лицам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано поддерживать режим самоизоляции. По-прежнему не разрешены публичные мероприятия.

Продлевается принятое в конце августа решение о том, что образовательные учреждения Петербурга могут работать в очном режиме. В то же время, несмотря на открытые с 12 сентября театры, кинотеатры и концертные залы, установлен запрет на посещение культурных, зрелищных и иных массовых мероприятий лицами младше 18 лет в составе организованных групп.

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Запрет на работу детских лагерей продлён по 31 декабря 2020 года.

Изменения в постановление правительства Санкт-Петербурга №121, определившее режим жизни города на время пандемии, опубликованы на сайте Смольного и вступили в силу. Контроль за выполнением постановления возложен на вице-губернатора Евгения Елина.

Напомним, с начала сентября в Петербурге произошел подъем суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе выявлено 40 305 случаев заражения. От COVID-19 скончались 2744 человека. Выздоровели 27 610 человек.

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