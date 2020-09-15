Санкт-Петербург, , 10:28 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу согласовало новый стандарт безопасной деятельности театров, концертных организаций и цирков. Согласно ему, шахматная рассадка зрителей уже необязательна, а вот требование 50%-ной заполняемости залов сохраняется. Об этом говорится в сообщении на сайте комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербургский цирк на Фонтанке Дарья Драй © ИА REGNUM

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Согласно новым санитарным предписаниям, ограничения, связанные шахматной рассадкой в театрах, концертных залах и цирках, отменяются. Взамен этому учреждениям культуры предписано обязательно проводить термометрию (температура тела посетителей не должна быть выше 37 градусов) и следить за состоянием здоровья зрителей (людям с насморком, кашлем и недомоганием рекомендовать посетить врача), а также проводить дезинфекцию помещений и информировать работников и посетителей о соблюдении мер безопасности.

«При общей вместимости места проведения зрелищных и культурно-досуговых мероприятий более 4000 посетителей допускается проведение указанных мероприятий при условии организации не более 2000 посадочных мест с соблюдением социального дистанцирования», — говорится в документе.

Напомним, театры и кинотеатры Санкт-Петербурга вернулись к работе со зрителями 12 сентября.

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