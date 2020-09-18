Москва, , 13:15 — REGNUM Российские власти надеются в скором времени снова открыть свое посольство в Триполи, что должно произойти после того, как ситуация со всеми опросами безопасности будет урегулирована. Об этом 18 сентября заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«В Триполи наше посольство вернется, я надеюсь, скоро — как только там будет обеспечена элементарная безопасность», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также глава МИД РФ отметил, что ряд посольств иностранных государств ведет свою работу в столице Ливии, однако, как указал Лавров, безопасность в Триполи пока является очень и очень хрупкой.

При этом он уточнил, что даже находясь в Тунисе, российское посольство «занимается контактами со всеми ливийскими сторонами».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, что встреча глав МИД и Минобороны России и Франции в формате «2+2», намеченная на 14 сентября, была перенесена по решению французской стороны.