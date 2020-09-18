Москва, , 12:41 — REGNUM Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра обороны РФ Сергея Шойгу с главами МИД и минобороны Франции в формате «2+2», которая была намечена на 14 сентября, перенесена по решению французской стороны. Об этом 18 сентября рассказал глава российского МИД.

«У нас действительно планировались заседания «2+2», но в силу причин, о которых, наверное, можно только догадываться, по крайней мере, французские коллеги сказали, что просто у них возникает необходимость немножко пересмотреть график наших встреч, очередная министерская встреча «2+2» была перенесена на более поздний срок», — заявил Лавров в интервью РИА Новости.

При этом он не стал говорить о причинах переноса французской стороной данной встречи и отметил, что общий тон, нагнетающийся в настоящее время в Европейском союзе по отношению к России, сказывается на графике контактов российской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября МИД Франции объявил, что заседание российско-французского совета сотрудничества по вопросам безопасности переносится.