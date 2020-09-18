Москва, , 12:49 — REGNUM В настоящее время в ситуации с российским блогером Алексеем Навальным слишком много абсурда, чтобы верить в ней кому-то на слово. Об этом 18 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В этой во всей истории (с Навальным — рел.) слишком много абсурда, чтобы кому-то верить на слово», — заявил пресс-секретарь и добавил, что по этой причине в Кремле на слово верить никому не собираются.

Также Песков не стал давать оценку словам председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина о том, что в ситуации с блогером принимали участие иностранные спецслужбы, так как на данный момент, по мнению пресс-секретаря, тут «вопросов больше, чем ответов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что немецкие власти используют надуманные предлоги, чтобы не отвечать на вопросы Генпрокуратуры России, связанные с состоянием блогера Алексея Навального.