Москва, , 12:15 — REGNUM Германские власти используют надуманные предлоги, чтобы не отвечать на вопросы Генпрокуратуры России, связанные с состоянием блогера Алексея Навального. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Presidential Press and Information Office

По его словам, Россию в последнее время за многое хотят наказать, например, за ситуацию в Белоруссии и за инцидент с Навальным. При этом Германия категорически не хочет выполнять обязательства, прописанные в европейской конвенции об оказании правовой помощи. Берлин игнорирует официальные запросы Генпрокуратуры.

«Предлоги абсолютно надуманные», — подчеркнул Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров назвал инцидент с «отравлением» Навального лишь предлогом для западных политиков, желающих вводить против России санкции.

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