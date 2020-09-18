Минск, , 12:27 — REGNUM С призывом к массовой поддержке координационного совета (КС) белорусской оппозиции выступил член президиума КС Павел Латушко. Он заявил об этом 18 сентября в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале оппозиционера.

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«Давайте примем максимально широкое участие в вопросе поддержки Координационного совета», — заявил Латушко.

Также он указал, что чем большее количество людей поддержит своими голосами белорусскую оппозицию, «тем сложнее государству будет нас с вами игнорировать».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из следственного изолятора города Жодино освобождён член президиума коронационного совета (КС) белорусской оппозиции Сергей Дылевский, также являющийся главой стачечного комитета Минского тракторного завода.