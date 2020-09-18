Жодино, , 12:17 — REGNUM Из следственного изолятора города Жодино освобождён член президиума коронационного совета (КС) белорусской оппозиции Сергей Дылевский, также являющийся главой стачечного комитета Минского тракторного завода. Об этом 18 сентября сообщает Telegram-канал экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской.

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«Выпустили члена Координационного совета и председателя стачкома МТЗ Сергея Дылевского», — говорится в сообщении.

Также указывается, что из СИЗО в Жодино выпущена дочь главного редактора портала Tut. by Валерия Уласик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правозащитный центр «Весна», действующий в Белоруссии и занимающийся там «защитой местного населения от репрессий», был удостоен в посольстве Польши в Минске премии имени Яна Карского «Орёл».