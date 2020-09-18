Варшава, , 11:37 — REGNUM Правозащитный центр «Весна», действующий в Белоруссии и занимающийся там защитой местного населения от репрессий, был удостоен премии имени Яна Карского «Орёл». Вручение состоялось в посольстве Польши в Минске. Об этом передает Polskie Radio 24.

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Посол Польши в Белоруссии Артур Михальский во время церемонии отметил, что благодаря правозащитникам центра «Весна» мир узнаёт подробности о преследованиях в Белоруссии на протяжении многих лет, а жертвы репрессий не остаются анонимными.

«При других обстоятельствах эта награда была бы вручена в Польше. Но сейчас, к сожалению, центру «Весна» предстоит много работы в Белоруссии. Мы собрались, чтобы выразить солидарность с белорусами, которые хотят правды и справедливости. Мы ваши друзья, для которых суверенная Белоруссия — большая ценность. Судьбу республики должен решать только её народ», — подчеркнул дипломат.

На мероприятии выступил и Вальдемар Пясецкий, председатель Общества Яна Карского, которое является учредителем премии. Пясецкий читал, в частности, антитоталитарное стихотворение Чеслава Милоша «Кому ты причинил боль».