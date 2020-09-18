Минск, , 12:08 — REGNUM В настоящее время существует возможность более широко представлять белорусские «строительные услуги» на российском рынке. Об этом 18 сентября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения ОАО «МАПИД».

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По словам белорусского лидера, приводимым агентством БелТА, в настоящее время в России идет активная реализация разных проектов, на которых могут быть использованы услуги строителей из Белоруссии.

Также Лукашенко указал, что в ходе его переговоров в Сочи с президентом России Владимиром Путиным они говорили об этом.

Кроме того, президент Белоруссии уточнил, что одним из таких проектов является космодром «Восточный», находящийся в Амурской области.

«Это очень хороший объект, и он им очень нужен. Они готовы платить любые деньги. В России (к сожалению, для них и, может быть, к счастью для нас) этот интерес. Это наша перспектива, и там надо строить», — заявил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко закрыл госграницу с Литвой и Польшей, а также усилил охрану границы с Украиной.