Минск, , 08:17 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко закрыл госграницу с Литвой и Польшей, а также усилил охрану на границе с Украиной.

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По его словам, от «западных партнеров» можно ожидать чего угодно, и риск «горячей войны» есть. Запад вышел на этап жёсткого внешнего вмешательства.

«Поэтому мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье», — сказал он в ходе своего выступления.

Белорусский лидер также подчеркнул, что вынужден прорабатывать план с Россией по защите Союзного государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Европарламенте не признают итоги прошедших 9 августа в Белоруссии президентских выборов, так как они прошли с «грубым нарушением всех международных стандартов», и считают, что полномочия Лукашенко истекают с нынешним сроком. Вместе с тем ЕП приветствует Координационный совет оппозиции в качестве «временного представительства» белорусского народа.

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