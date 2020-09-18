Приштина, , 00:22 — REGNUM Косовская оппозиционная партия Движение за самоопределение выступила с требованием об отставке премьер-министра Авдуллы Хоти. 16 сентября на официальной странице Самоопределения в социальной сети Facebook было опубликовано видео с записями выступлений Хоти до и после подписания 4 сентября Вашингтонских соглашений с США о нормализации экономических отношений между Сербией и Косово со следующими комментариями:

По всей видимости, господин Хоти считает окончательное соглашение с Сербией суммой последовательных шагов, которые должны составлять уступки Сербии до самого признания Косово, как того и хочет Сербия. Об этом говорят два его заявления, сделанные до и после визита в Вашингтон. Этот человек, который незаконно занимает пост, должен быть отправлен в отставку, чтобы институциональная и политическая жизнь в стране вернулась к норме.

Перед визитом в Вашингтон: «Это не диалог о нормализации отношений, нормализация отношений будет вытекать из взаимного признания между двумя странами. У нас уже был диалог о нормализации отношений, который продлился 7−8 лет — с 2011 года и далее» .

«Это большой шаг, исключительный шаг к окончательному соглашению о полной нормализации отношений между Косово и Сербией» . Публикация Самоопределения После визита в Вашинтон:

О том, что означают для Косово Вашингтонские соглашения, читайте в статье: После нас — хоть потоп: во что обойдется Косово и Сербии помощь Трампа

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