Минск, 17 сентября 2020, 12:54 — REGNUM В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц ЗАО «Белтяжмаш» за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля республики.
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«За уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере в отношении должностных лиц ЗАО «Белтяжмаш» возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 243 Уголовного кодекса», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сумма неуплаченных налогов составила более 6 млн белорусских рублей (порядка $2,3 млн). По уголовному делу задержаны пять лиц.
По данным портала Tut. by, «Белтяжмаш» управляют Игорь, Александр и Дмитрий Онищенко. Эта компания сдавала в принадлежащем ей здании офис для бывшего кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико. Позже там располагался офис Координационного совета белорусской оппозиции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти.
Обвинения предъявлены по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, совершённым с использованием СМИ и интернета. Сейчас она содержится под стражей.
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