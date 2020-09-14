Минск, , 13:28 — REGNUM Координационный совет (КС) белорусской оппозиции никогда не ставил и не ставит своей целью ухудшить отношения между Белоруссией и РФ. При этом некоторые белорусские официальные каналы пытаются преподнести обратное. Об этом говорится в обращении КС, адресованном российской общественности и официальным лицам.

«Мы поддерживаем развитие белорусско-российских отношений во всех сферах, — говорится в обращении. — Для нас является важным, чтобы мнение значительной части белорусского общества слышали и учитывали в России».

По словам членов КС, ситуация, которая в настоящее время сложилась в республике из-за действия властей страны, может привести страну к гуманитарному кризису.

«Мы убеждены, что Россия как важнейший партнер Белоруссии не может быть заинтересована в таком сценарии, — отмечается в обращении. — Мы уверены, что стабильность в регионе важна не только для Белоруссии, но и для России».

При этом, по словам членов координационного совета, «дальнейшие репрессии и силовое подавление мирных протестов» не позволят достичь этой стабильности.

«Только цивилизованным, переговорным путём должны разрешаться любые серьёзные противоречия и конфликты», — уверены в КС.

В обращении подчёркивается, что «позиция наших внешнеполитических партнёров и союзников, безусловно, имеет серьёзное значение для белорусского народа, для будущего Белоруссии и будущего белорусско-российских отношений».

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Как сообщало ИА REGNUM, протестные акции, которые прокатились по Белоруссии после оглашения итогов выборов главы государства 9 августа, не прекращаются в стране до сих пор