Берлин, , 18:44 — REGNUM Белорусский президент Александр Лукашенко может оказаться в новом санкционном списке Германии, написал 16 сентября германский министр иностранных дел Хайко Маас в Twitter.

Маас «Лукашенко продолжает идти дорогой насилия и подавления».

Германский дипломат отметил, что ЕС уже заявлял о необходимости санкций в отношении тех, кто ответственен за «насилие в Белоруссии».

Маас «Если насилие продолжится, то нам нужно будет расширить меры на большее число персон и говорить также нужно будет о Лукашенко».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале сентября стало известно, что ЕС не включил Лукашенко в новые санкционные списки.

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