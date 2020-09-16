Берлин, 16 сентября 2020, 18:44 — REGNUM Белорусский президент Александр Лукашенко может оказаться в новом санкционном списке Германии, написал 16 сентября германский министр иностранных дел Хайко Маас в Twitter.
Германский дипломат отметил, что ЕС уже заявлял о необходимости санкций в отношении тех, кто ответственен за «насилие в Белоруссии».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале сентября стало известно, что ЕС не включил Лукашенко в новые санкционные списки.
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