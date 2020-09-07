Брюссель, , 13:08 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко отсутствует в первой версии списка санкций Евросоюза в отношении высокопоставленных белорусских должностных лиц, которые якобы виновны в «жестких подавлениях несанкционированных акций протеста в республике». Об этом 7 сентября сообщает агентство Reuters ссылкой на дипломатов ЕС.

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«Мы изначально подготовили список из 14 имен, однако ряд стран счел, что этого недостаточно, поэтому мы согласовали еще 17 человек», — заявил источник.

При этом указывается, что самым высокопоставленным должностным лицом Белоруссии в данном списке станет министр иностранных дел республики Юрий Караев, а белорусский президент «пока в него не войдет».

Кроме того, сообщается, что данный список должны в ЕС утвердить «примерно в середине сентября», однако в настоящее время точной даты пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подготовка к визиту в Москву белорусского президента Александра Лукашенко находится в активной стадии.