Афины , , 18:33 — REGNUM МИД Греции 15 сентября принял решение о временном запрете на пересечение границ с Северной Македонией, Албанией и Турцией, а также других государств в связи с чрезвычайными обстоятельствами, вызванными коронавирусом.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, данные ограничительные меры будут действовать до 30 сентября.

Въезд в Грецию будет разрешен только для некоторых категорий граждан при условии наличия отрицательного текста на коронавирус.

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В настоящее время в Албании наблюдается существенное ухудшение эпидемиологической ситуации, в то время как в Северной Македонии эпидемия вышла на стадию плато.

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