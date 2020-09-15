Тирана, , 23:40 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании 15 сентября сообщили, что за последние сутки в результате обследования 810 образцов в стране было выявлено ещё 152 случая заражения коронавирусом. По этому показателю Албания в разы обгоняет соседние Северную Македонию и Косово. Ещё 53 пациента излечились.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией – все новости»

По данным министерства, всего в Албании было выявлено 11 672 случая заражения коронавирусом. 6668 человек уже излечились от COVID-19. 340 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли два пациента.

В ведомстве отмечают, что лечение от COVID-19 в стране проходят 4664 человека. Наблюдение за проходящими лечение на дому осуществляют около 1600 семейных терапевтов. На стационарном лечении находится 171 пациент. 18 из них проходят интенсивную терапию и восемь подключены к аппаратам ИВЛ.

Наибольшее число активных случаев заражения выявлено в Тиране (2366), в портовом городе Дуррес (520) и в Шкодре (362).

В стране наблюдается стремительное ухудшение ситуации: число ежедневно выявляемых случаев заражения стабильно выше 100 человек, при этом количество выздоравливающих в разы меньше. Медицинская система страны движется к коллапсу. Ситуацию осложняет начало учебного года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Албании за сутки выявили 167 носителей коронавируса