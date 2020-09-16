Брюссель, , 12:11 — REGNUM В ЕС намерены создать санкционный режим, аналогичный «акту Магнитского» в Соединённых Штатах. Европейская комиссия уже разработала соответствующие предложения. Об этом сегодня, 16 сентября, в ходе выступления на сессии Европарламента заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В эту игру можно играть вдвоём Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Этот институт не раз призывал к введению «акта Магнитского». Я могу объявить, что мы выступим с предложениями», — приводит ТАСС слова главы ЕК.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что Европейский союз начал работу по созданию специального санкционного режима, аналогичного «акту Магнитского» в США. Он пояснил, что речь идёт о создании специального правового механизма в рамках Европейского союза, который бы позволял вводить санкции против тех официальных лиц иностранных государств, которых власти ЕС подозревают в нарушении прав человека.