Брюссель, , 19:03 — REGNUM Европейский союз начал работу по созданию специального санкционного режима, аналогичного акту Магнитского в США. Об этом сегодня, 9 декабря, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

По словам Борреля, речь идет о создании специального правового механизма в рамках Европейского союза, который бы позволял вводить санкции против тех официальных лиц иностранных государств, которых власти ЕС подозревают в нарушении прав человека.

Аналогичный правовой механизм действует в США, и называется он акт Магнитского. Это акт был принят при активном участии Билла Браудера — финансиста, который занимался махинациями в России и пытался незаконно скупать акции Газпрома. Когда ему были предъявлены обвинения российской юстицией, он в ответ разыграл целый спектакль вокруг своего юриста Сергея Магнитского. Браудер представил дело так, как будто Магнитский в России якобы пытался разоблачить коррумпированных чиновников, и те за это якобы спровоцировали его смерть в тюрьме.

На самом деле Магнитский был подельником Браудера и оставался в России, чтобы подчистить дела фонда Hermitage Capital. Но в рамках дела Браудера он был арестован и посажен в СИЗО. Там Магнитский согласился сотрудничать со следствием и дать показания, но неожиданно скончался при очень странных обстоятельствах.

Браудер использовал смерть Магнитского для того, чтобы обвинить российские власти в нарушении прав человека и закрепить санкции против РФ на законодательном уровне в США. Так и появился акт Магнитского.