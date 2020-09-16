Токио, , 11:00 — REGNUM Свой пост в новом правительстве Японии, которое 15 сентября сформировал новый премьер-министр страны Ёсихидэ Сугу, сохранил японский министр экономики, торговли и промышленности Хироси Кадзияма.

О назначении новых министров правительства Японии объявил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като, передает РИА Новости.

Также Хироси Кадзияма занимает пост министра, который отвечает за развитием отношений с Россией в экономической сфере и одним из направлений его работы является развитие совместной хозяйственной деятельности двух стран в районе южных Курильских островов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свои поздравления новому главе правительства Японии Ёсихидэ Сугу в связи с его избранием передал глава Евросовета Шарль Мишель.