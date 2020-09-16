Брюссель, , 10:13 — REGNUM Свои поздравления новому главе правительства Японии Ёсихидэ Сугу в связи с его избранием передал глава Евросовета Шарль Мишель. Запись соответствующего содержания 16 сентября размещена на странице политика в соцсети Twitter.

«Я хотел бы передать свои теплые поздравления Ёсихидэ Суге с избранием премьер-министром Японии», — говорится в сообщении главы Евросовета.

Также Мишель указал, что он в связи с избранием нового японского премьер-министра ожидает совместной работы по расширению связей ЕС с Японией и работы по продвижению «многосторонних решений глобальных проблем».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поздравил Ёсихидэ Сугу с избранием на пост премьер-министра Японии.