Приштина, 15 сентября 2020, 23:40 — REGNUM Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху 15 сентября обратился с письменным посланием к народу Косово. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.
Послание было приурочено к празднованию еврейского Нового года в Приштине.
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Напомним, в ходе встречи премьер-министра Косово Авдуллы Хоти с президентом Сербии Александром Вучичем в Вашингтоне произошло взаимное признание Косово и Израиля, причем Хоти пообещал открыть посольство Косово в Иерусалиме, а не в Тель-Авиве. Данное решение было негативно встречено Лигой арабских государств и Евросоюзом.
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