Приштина, , 23:40 — REGNUM Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху 15 сентября обратился с письменным посланием к народу Косово. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Беньямин Нетаньяху Иван Шилов © ИА REGNUM

Послание было приурочено к празднованию еврейского Нового года в Приштине.

Беньямин Нетаньяху В этот Новый год я протягиваю руку моей дружбы народу Косово. Последние события в отношениях между Израилем и Косово могут стать началом новой эпохи, от чего выиграют народы обеих стран. Я оптимистично настроен и считаю, что мы можем достичь многого вместе и я искренне надеюсь, что эти ожидания воплотятся в жизнь.

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Напомним, в ходе встречи премьер-министра Косово Авдуллы Хоти с президентом Сербии Александром Вучичем в Вашингтоне произошло взаимное признание Косово и Израиля, причем Хоти пообещал открыть посольство Косово в Иерусалиме, а не в Тель-Авиве. Данное решение было негативно встречено Лигой арабских государств и Евросоюзом.

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