Сана, , 22:50 — REGNUM Представители йеменских хуситов и «правительственной коалиции» Йемена встретятся 17 сентября на переговорах в Женеве, 15 сентября сообщает агентство Reuters.

Источник в ООН сообщил агентству, что две делегации в среду вылетят в Швейцарию для проведения недельных переговоров, чтобы завершить сделку по освобождению заключенных.

Представитель хуситов Мохаммед Абдулсалам сообщил журналистам, что делегация вылетит из Саны самолетом, предоставленным ООН.

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