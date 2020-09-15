Брюссель, , 14:55 — REGNUM Европейский должен утвердить режим санкций имени Алексея Навального за нарушение прав человека, заявил 15 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«То, что произошло с Навальным, должно заставить страны ЕС перестать дискутировать и утвердить этот механизм, который будет аналогичен «акту Магнитского» в США», — сказал он, выступая на сессии Европарламента.

По его словам, таким образом, «имя Навального в будущем будет ассоциироваться с санкциями ЕС против тех, кто нарушает права человека».

Как сообщало ИА REGNUM, Навальный находится в берлинской клинике «Шарите» с 22 августа. Ранее ему стало плохо на борту самолёта на пути из Томска в Москву. Несколько дней назад германские врачи сообщили, что блогеру стало лучше.

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