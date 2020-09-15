Москва, , 12:53 — REGNUM В случае выздоровления блогера Алексея Навального и его возвращения в Россию «все будут рады». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если гражданин Российской Федерации поправится, поправит свое здоровье, то, конечно, все этому будут рады. Здесь речь идет о человеческой жизни, которая была спасена омскими врачами», — сказал Песков.

По его словам, если немецкие медики поправят здоровье блогера и все негативные последствия ситуации со здоровьем Навального будут ликвидированы, то, «конечно, все будут только рады».

Песков подчеркнул, что, как и любой гражданин РФ, Навальный вправе покидать страну и возвращаться. По его словам, в Кремле не видят смысла во встрече представителей администрации президента с блогером.