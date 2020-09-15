Минск, 15 сентября 2020, 12:01 — REGNUM Дестабилизировать ситуацию в Белоруссии пытаются как внутренние, как и внешние силы. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны республики Олег Воинов.
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По его словам, «нагнетание обстановки в информационном пространстве, провоцирование массовых беспорядков привели к существенному нарастанию напряженности и в межгосударственных отношениях».
Воинов отметил, что Польша пытается вести себя с позиции «центра консолидации усилий по обеспечению безопасности в регионе», при этом принимает сторону «оппозиционно настроенной части белорусов», а также напрямую оказывает «финансовую поддержку деструктивным СМИ».
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Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа министерство обороны Белоруссии проинформировало о пресечении попытки нарушения воздушного пространства страны, предпринятой литовской стороной. Уточнялось, что белорусские вертолёты пресекли полёт зонда «из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой», запущенного с территории соседнего государства. Отмечалось, что Минск готовит по этому поводу ноту протеста.