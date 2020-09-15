Минск, , 12:01 — REGNUM Дестабилизировать ситуацию в Белоруссии пытаются как внутренние, как и внешние силы. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны республики Олег Воинов.

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По его словам, «нагнетание обстановки в информационном пространстве, провоцирование массовых беспорядков привели к существенному нарастанию напряженности и в межгосударственных отношениях».

«Свой вклад в этот деструктивный процесс внесли и Европейский союз в целом, и наши ближайшие соседи, отдельные государства — Польша и Литва», — говорится в статье представителя военного ведомства, опубликованной на сайте минобороны страны.

Воинов отметил, что Польша пытается вести себя с позиции «центра консолидации усилий по обеспечению безопасности в регионе», при этом принимает сторону «оппозиционно настроенной части белорусов», а также напрямую оказывает «финансовую поддержку деструктивным СМИ».

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«Литва, по складывающемуся впечатлению, идёт на поводу у более сильных в политическом и экономическом плане государств и становится их «рупором», — пояснил глава департамента.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа министерство обороны Белоруссии проинформировало о пресечении попытки нарушения воздушного пространства страны, предпринятой литовской стороной. Уточнялось, что белорусские вертолёты пресекли полёт зонда «из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой», запущенного с территории соседнего государства. Отмечалось, что Минск готовит по этому поводу ноту протеста.