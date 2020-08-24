Вильнюс, , 12:15 — REGNUM Литовская сторона направила Минску ноту протеста в связи с предполагаемым нарушением своего воздушного пространства белорусским вертолетом. Об этом заявил 24 августа министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, передаёт агентство BNS.

Белорусскому послу была вручена нота решительного протеста, отметил он. Линкявичюс добавил, что белорусский вертолёт заметили в районе приграничной деревни Мядининкай. Факт нарушения зафиксировала служба контроля за воздушным пространством.

«Его можно было видеть визуально», — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа министерство обороны Белоруссии проинформировало о пресечении попытки нарушения воздушного пространства страны, предпринятой литовской стороной. Накануне вечером белорусские вертолеты пресекли полет зонда «из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой», запущенного с территории соседнего государства. Отмечалось, что Минск готовит по этому поводу ноту протеста.

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