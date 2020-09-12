Минск, , 16:59 — REGNUM Бойцы ОМОНа, которые принимают участие в задержании участников несогласованной акции протеста в Белоруссии, должны «прекратить насилие». Об этом 12 сентября сообщила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, слова которой обнародовал телеграм-канал Nexta.

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«Я призываю ОМОН (в Белоруссии) остановиться, — говорится в сообщении. — … Насилие, которое вы применяете к женщинам, возмутительно».

Тихановская добавила, что «ответственность понесут» те силовики, кто «совершает преступления против мирных демонстрантов и своего народа».

Ранее ряд СМИ сообщил, что 12 сентября в ходе акции протеста на площади Свободы в центре столицы Белоруссии были задержаны около 30 человек.

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