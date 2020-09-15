Новосибирск, , 04:27 — REGNUM Легитимность прошедших в Новосибирской области выборов вряд ли может быть и будет оспорена какой-либо влиятельной политической силой. Такое мнение ИА REGNUM высказал политолог Сергей Бирюков.

Сергей Бирюков «Оценивая прошедшую избирательную кампанию и итоги выборов, можно заключить, что легитимность выборов (несмотря на имеющиеся нарушения и скандалы, включая сюда драку перед участком, случай подкупа избирателей и незаконную агитацию) вряд ли может быть и будет оспорена сегодня какой-либо влиятельной политической силой. При этом явка избирателей в 28% находится ниже привычных показателей электоральной активности. Выборы были конкурентными, подтверждением чему является прохождение в горсовет ряда неожиданных фигур (преимущественно самовыдвиженцев). Доминирующих позиций «Единой России» не удалось оспорить ни системным, ни относительно новым политическим объединениям. Технология «умного голосования», применявшаяся на выборах, пока не смогла превзойти силу «партийных сетей».

Он подчеркнул, что ставка «внесистемных оппозиционеров» на массовое протестное голосование городского среднего класса пока не оправдала себя.

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Напомним, что 13 сентября в Новосибирской области прошли выборы депутатов горсовета Новосибирска и Законодательного собрания региона.

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