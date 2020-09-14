Новосибирск, , 13:28 — REGNUM Избирательная комиссия Новосибирской области уточняет списки депутатов, которые вошли в горсовет Новосибирска по итогам выборов. Задержку в оглашении результатов председатель регионального избиркома Ольга Благо объяснила тем, что в одной из избирательных комиссий разгорелись споры о якобы нарушении, сообщает «Континент Сибирь».

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Уточняется, что речь идёт об избирательном округе №35 в Октябрьском районе.

«На этом округе на протяжении всей избирательной кампании шла очень острая конкурентная борьба, — уточнила Благо. — К сожалению, не все справляются с эмоциями. 13 сентября в 18.33 с одного из участков округа поступили необоснованные претензии к работникам избирательной комиссии. По итогам проверки нарушений не обнаружилось. Однако один из кандидатов ведёт себя недостойно, безосновательно обвиняя избирательную комиссию».