Сочи, Краснодарский край, , 16:47 — REGNUM Благодарность выразил белорусский президент Александр Лукашенко главе РФ Владимиру Путину за поддержку на переговорах в Сочи 14 сентября.

Владимир Путин и Александр Лукашенко Kremlin.ru

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Комментируя трудную ситуацию, в которой оказалась Белоруссия после минувших президентских выборов, президент страны сказал, что Москва очень помогла Минску справиться с этим.

По словам Лукашенко, Россия «показала, что белорусские границы — это границы Союзного государства и никому не позволено бряцать там оружием».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин в момент, когда Белоруссию сотрясали протесты после выборов президента, заявил, что поможет Минску в рамках обязательств, в том числе и по защите границ.

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