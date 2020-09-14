Сочи, Краснодарский край, 14 сентября 2020, 16:47 — REGNUM Благодарность выразил белорусский президент Александр Лукашенко главе РФ Владимиру Путину за поддержку на переговорах в Сочи 14 сентября.
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Комментируя трудную ситуацию, в которой оказалась Белоруссия после минувших президентских выборов, президент страны сказал, что Москва очень помогла Минску справиться с этим.
По словам Лукашенко, Россия «показала, что белорусские границы — это границы Союзного государства и никому не позволено бряцать там оружием».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин в момент, когда Белоруссию сотрясали протесты после выборов президента, заявил, что поможет Минску в рамках обязательств, в том числе и по защите границ.
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