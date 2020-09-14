Варшава, , 13:22 — REGNUM С призывом к Германии и Европейскому союзу о полном отказе от проекта газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») на фоне ситуации с блогером Алексеем Навальным выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Об этом 14 сентября говорится в его статье для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Северный Поток-2 Gazprom.ru

Как отмечает Моравецкий, Германии и ЕС нельзя «издалека грозить указательным пальцем России» и при этом «впутаться с «Газпромом» в строительство и использование газопровода «СП-2», так как, по мнению главы польского правительства, данный проект «подрывает изнутри энергетическую политику ЕС».

«Единственным рациональным выходом было бы передать проект «Северный поток — 2» в архив», — заявляет в своей статье премьер-министр Польши.

Также он полагает, что «СП-2» уже слишком дорого обошелся для Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что выступления против проекта «СП — 2» работают не в интересах Германии и Евросоюза, и являются ошибочными.