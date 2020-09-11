Берлин, , 04:56 — REGNUM Выступления против «Северного потока — 2» работают не в интересах Германии и Евросоюза, и являются ошибочными, заявил 10 сентября глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в беседе с RT Deutsch.

«Северный поток — 2» призван обеспечить безопасность газоснабжения Европы», — объяснил политик, добавив, что призывы остановить реализацию проекта сравнимы с «ударом по самим себе».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что волна выступлений против «Северного потока — 2» усилилась в Германии в связи с так называемым «отравлением» блогера Алексея Навального. 8 сентября агентство Bloomberg сообщало, что недовольство сотрудничеством с Россией высказал председатель комитета по внешней политике бундестага Норберт Рёттген, и что сегодня с ним в ФРГ соглашается всё больше людей.

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