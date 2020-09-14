Анкара, , 09:11 — REGNUM В Турции отреагировали на меморандум, подписанный США и Кипром о взаимопонимании по созданию тренировочного центра. Как заявили в министерстве иностранных дел республики, такой шаг не будет способствовать установлению миру и стабильности в Восточном Средиземноморье.

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Не улучшит ситуацию в регионе и отмена США эмбарго на поставки оружия на Кипр и развертывание программы военной подготовки совместно с Грецией. В турецком внешнеполитическом ведомстве уверены, что это только усилит напряжённость в Восточном Средиземноморье.

«Недавние шаги, предпринятые США — снятие эмбарго на поставки оружия на Кипр и включение Греции в программу военной подготовки — нарушают баланс между двумя народами на острове и усиливают напряжённость в Восточном Средиземноморье», — говорится в официальном заявлении МИД Турции.

Во внешнеполитическом ведомстве призвали США «вернуться к политике нейтралитета, которой они традиционно придерживались на острове Кипр».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с участием Греции, Италии, Испании, Кипра, Мальты и Португалии заявил, что ситуация в Средиземноморье вызывает беспокойство. По его словам, этот регион превратился в театр конфликтов.

10 сентября первый заместитель министра иностранных дел Греции Мильтиадис Варвициотис заявил, что присутствие Турции в районе греческого континентального шельфа в Восточном Средиземноморье является нарушением суверенных прав, поэтому незамедлительно должно быть прекращено. Он добавил, что все турецкие суда, включая и военные корабли, должны быть немедленно выведены из этого района.