Аяччо, Франция, , 01:02 — REGNUM Президент Франции Эмманюэль Макрон от имени участников саммита стран Южной Европы (MED 7) заявил о поддержке Греции и Кипра в свете последних «незаконных действий» Турции в Средиземном море. Об этом он сказал 10 сентября в ходе пресс-конференции по итогам прошедшей на Корсике (Франция) встречи представителей государств региона, в которой участвовали Франция, Греция, Италия, Испания, Кипр, Мальта и Португалия.

«Мы адресовали послание солидарности Греции и Кипру», — сказал Макрон.

Президент Франции назвал действия Турции в Восточном Средиземноморье «незаконными» и подчеркнул, что все участники прошедшего саммита оказались «едины в своём намерении обеспечить соблюдение норм международного права».

По словам Макрона, Франция намерена для снижения напряженности в регионе начать с Турцией «ответственный диалог» и «найти пути к обеспечению баланса интересов».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон перестал считать Турцию партнёром в Восточном Средиземноморье.

Читайте также: СМИ: Лидеры Греции и Франции договорились о противодействии Турции

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Франции перестал считать Турцию партнёром по Средиземноморью