Новосибирск, , 10:02 — REGNUM Яка избирателей на выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области к 12:00 (время местное) составила 16,93%. Таковы данные регионального избиркома.

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Напомним, что на 10:00 (время местное) на новосибирских выборах проголосовали 303 337 новосибирцев, учитывая тех, кто проголосовал досрочно 11 и 12 сентября. Явка к этому времени составила 14,08%.

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Отметим, что сегодня, 13 сентября, с 8:00 до 20:00 (время местное) будут работать 2008 участковых избирательных участков.