Новосибирск, , 08:58 — REGNUM На выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области, по данным на 10:00 (время местное), проголосовали 303 337 новосибирцев, учитывая тех, кто проголосовал досрочно 11 и 12 сентября. Явка к этому времени составила 14,08%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Отметим, что за первые два дня, 11 и 12 сентября, проголосовали 280 тысяч новосибирцев — более 13% от всего числа жителей региона, которые могут отдать свой голос.

Напомним, что в Новосибирской области в единый день голосования сегодня, 13 сентября, в 8:00 (время местное) открылись 2008 участковых избирательных участков. Из них 1996 — постоянные, 12 — образованные в местах временного пребывания.

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