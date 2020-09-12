Минск, , 16:25 — REGNUM Около 30 человек, которые участвовали в акции протеста на площади Свободы в центре столицы Белоруссии, задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Об этом 12 сентября передает корреспондент ТАСС с места событий.

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По последним данным, всего в акции по призыву оппозиции принимали участие около 200 человек, которых сотрудники милиции предупреждали о незаконности мероприятия.

Сначала стражи порядка не вмешивалась в происходящие, однако позднее задержали около 30 манифестанток.

Напомним, 11 сентября в пресс-службе Следственного комитета (СК) Белоруссии сообщили ИА REGNUM, что следственные органы в стране возбудили дело по факту беспорядков в ходе несанкционированных акций протеста 6 сентября.

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