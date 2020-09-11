Богота, , 19:41 — REGNUM Двоим полицейским, причастных к убийству нарушившего «коронавирусные» ограничения жителя Колумбии, предъявлены обвинения в злоупотреблении властью и убийстве, 11 сентября сообщает агентство Reuters.

По сообщению правительства Колумбии, двое стражей порядка уже уволены со службы. Ещё пятеро полицейских офицеров временно отстранены от службы.

Жестокое убийство 46-летнего Хавьера Ордонеза полицейскими распространилось в соцсетях и стало причиной массовых беспорядков, в ходе которых погибли 11 человек, около 200 гражданских и 194 полицейских получили ранения.

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