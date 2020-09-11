Богота, , 19:24 — REGNUM В результате двух ночей протестов и беспорядков в Колумбии погибли 11 человек, 11 сентября сообщает агентство Reuters.

Уличные беспорядки Loavesofbread

По официальной информации, в Боготе от огнестрельных ранений погибли семеро человек возрастом от 17 до 27 лет, трое человек погибли в Соача. В ходе столкновений пострадали около 200 гражданских лиц и 194 полицейских.

Протесты начались после гибели Хавьера Ордонеза, убитого полицейскими за нарушение «карантинных» ограничений. 46-летний отец двоих детей выпивал на улице с друзьями.

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